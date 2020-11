Wien mit 1.188 Neuinfektionen und neun Todesfällen am Donnerstag

In Wien wurden am Donnerstag im 24-Stunden-Vergleich 1.188 positive Coronavirus-Testresultate eingemeldet, auch neun Todesfälle wurden verzeichnet.

Das teilte der medizinische Krisenstab der Stadt in einer Aussendung mit. Überdies sind neun Menschen mit oder an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Bisher wurden in Wien insgesamt 51.626 Coronavirus-Infektionen registriert. Aktiv an der Infektion laborieren im Moment 15.509 Menschen. Wieder gesund sind 35.640 Personen. Am gestrigen Mittwoch wurden 8.194 Tests vorgenommen. Insgesamt wurden in Wien seit Beginn der Pandemie 753.877 Tests durchgeführt.