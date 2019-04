Wien-Meidling: Zwei Schwerverletzte nach Pkw-Kollision

Beim Unfall in Wien-Meidling wurden zwei Personen schwer verletzt.

Beim Unfall in Wien-Meidling wurden zwei Personen schwer verletzt. ©Berufsrettung Wien (Themenbild)

Beim Unfall in Wien-Meidling wurden zwei Personen schwer verletzt. ©Berufsrettung Wien (Themenbild)

Am Samstagabend wurden zwei Personen bei einem Unfall in Wien-Meidling schwer verletzt. Zwei Pkw waren gegen 22 Uhr an der Kreuzung Eichenstraße - Wolfganggasse kollidiert.

Zwei Schwerverletzte hat ein Verkehrsunfall am späten Samstagabend in Wien-Meidling gefordert. Laut Daniel Melcher, Sprecher der Wiener Berufsrettung, waren gegen 22.00 Uhr zwei Pkw an der Kreuzung Eichenstraße – Wolfganggasse kollidiert. Ein Wagen prallte daraufhin gegen einen Lichtmasten. Ein 21-Jähriger und eine 23-Jährige erlitten mehrere Prellungen und Brüche.

Die Rettungskräfte stabilisierten die beiden mit Zervikalstütze und Vakuummatratze und brachten sie in die Schockräume von Krankenhäusern. Ein 48-Jähriger wurde mit mehreren Prellungen in ein Krankenhaus transportiert.