Wien-Meidling: Streit unter Cousins endete in Morddrohung

Die Polizei nahm in der Nacht auf Samstag in Wien-Meidling einen betrunkenen 28-Jährigen fest, nachdem dieser damit drohte, seinen Cousin erschießen zu wollen.

Nachdem zwei Männer am 12. Jänner 2020 dem Alkohol frönten und sich rund um die Begleichung der entstandenen Kosten uneins waren, kam es in einem Lokal Am Schöpfwerk in Wien-Meidling zu einem Handgemenge und die Wege der Cousins trennten sich.