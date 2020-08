Wien-Meidling: Streit endete mit Nasenbeinbruch und Messerstich

Ein Streit zwischen einem 15- und einem 21-Jährigen endete Sonntagnacht für beide Kontrahenten im Spital.

Ein 21-Jähriger erlitt eine Messerwunde am Oberkörper, ein 15-Jähriger erlitt einen Nasenbeinbruch. Der Jüngere kam nach der notfallmedizinischen Versorgung in Haft.

Streit in Wiener Wohnung eskalierte

Worum es bei der Auseinandersetzung am Sonntag gegen 2.30 Uhr in der Wohnung des Älteren in der Schallergasse in Wien-Meidling gegangen sein könnte, war am Montag ungeklärt. Laut dem 21-Jährigen wollte der Teenager mit ihm Drogen nehmen, was er abgelehnt habe. Der staatenlose Jugendliche behauptete hingegen, es sei um Zigaretten gestritten worden, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass.