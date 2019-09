Wien-Meidling: Premiere des 1. Band Fußball Cups

Am 6. Oktober findet der 1. Band Fußball Cup in Wien statt. Heimische Musikgrößen werden unter Aufsicht von Fußballlegenden um die Band Fußball Cup-Wandergitarre spielen.

Am 6. Oktober ab 12.30 Uhr wird der erste Band Fußball Cup Österreichs über die Bühne gehen. Im Kultstadion der Wiener Viktoria in Meidling werden heimische Musikgrößen wie Marco Wanda, Seiler & Speer, Turbobier, Russkaja, Nino aus Wien und viele mehr gegeneinander antreten. Die Aufsicht werden Fußballlegenden wie Toni Polster, Herbert Prohaska und Hans Krankl übernehmen. Gespielt wird um die Band Fußball Cup-Wandergitarre.

Band Fußball Cup in Wien mit gutem Zweck

Initiiert wurde der Cup vom Alkbottle-Frontmann Roman Gregory.

„Ich verspreche mir zwar von diesem einzigartigen Event keine sportlichen Höchstleistungen, aber jede Menge Spaß und ein volles Haus, denn der Eintritt geht zu 100 Prozent an den Verein der Wiener Frauenhäuser“, so Gregory. Moderiert wird die Veranstaltung von Elisabeth Auer. Der gesamte Erlös der Veranstaltung geht an den Verein der Wiener Frauenhäuser. Tickets gibt es für 10 Euro unter www.bandfussballcup.at.