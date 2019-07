Wien-Meidling: Pkw-Kollision mit gestohlenem Fahrzeug

Nachdem am Samstag zwei Pkw im Kreuzungsbereich Eichenstraße/Längenfeldgasse kollidierten, stellte sich heraus, dass eines der Unfallfahrzeuge als gestohlen gemeldet war. Die Insassen flüchteten.

Ein 45-jähriger Mann fuhr am 20. Juli gegen 01.45 Uhr mit seinem Pkw in der Eichenstraße in Fahrtrichtung Gürtel und wollte die Kreuzung mit der Längenfeldgasse in gerader Richtung übersetzen. Zeugen gaben gegenüberder Polizei an, dass die Ampelanalage Grünlicht angezeigt hatte.