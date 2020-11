Wien-Meidling: Nachtarbeiten auf der Eichenstraße

Nächtliche Straßenbauarbeiten in Abschnitt der Eichenstraße.

Am Dienstag, dem 17. November 2020, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden mit Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Eichenstraße in Fahrtrichtung Margaretengürtel kurz nach der Kreuzung mit der Wolfganggasse im 12. Bezirk. Die Arbeiten finden ausschließlich nachts zwischen 20 Uhr Abend und 5 Uhr Früh bei Freihaltung von einem Fahrstreifen statt