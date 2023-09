Wien-Meidling: Messer gegen Fensterscheibe von Wohnung geworfen

Ein 31-Jähriger soll ein Messer gegen die Fensterscheibe einer Wohnung geworfen haben, teilte die Wiener Polizei am Samstag in einer Aussendung mit.

Der Österreicher hatte eine ehemalige Freundin besuchen wollen, weshalb es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem 32-jährigen Lebensgefährten gekommen war. Der 31-Jährige soll im Zuge dessen versucht haben, den 32-Jährigen mit einem Messer zu verletzen, als dieser die Wohnungstür aufmachte. In weiterer Folge soll sich der Tatverdächtige in den Innenhof begeben und das Messer gegen die Fensterscheibe der ebenerdigen Wohnung geworfen haben, wodurch dieses beschädigt wurde. Der Lebensgefährte soll einen Blumentrog nach diesem geworfen haben, um ein mögliches Eindringen des Tatverdächtigen in die Wohnung zu verhindern.