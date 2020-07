Wien-Meidling: Mann wollte Wohnung mit Gas sprengen

Am Dienstag drohte ein 55-Jähriger in Wien-Meidling seine Wohnung mit Gas zu sprengen. Die Feuerwehr evakuierte das Wohnhaus und die Polizei konnte den Mann festnehmen.

Eine Mitbewohnerin eines 55-jährigen Iraner verständigte am frühen Dienstagnachmittag die Wiener Polizei und gab an, dass der 55-Jährige seinen Suizid durch eine Gasexplosion in der gemeinsamen Wohnung in der Wilhelmstraße in Wien-Meidling angedroht habe. Dabei habe der Mann Gas vom Gasofen ausströmen lassen und Feuerzeuge bereitgelegt.