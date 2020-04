Wien-Meidling: Mann soll Lebensgefährtin gewürgt, geschlagen und mit Messer verletzt haben

Ein 31-jähriger Mann wird von seiner gleichaltrigen Lebensgefährtin beschuldigt, sie im Zuge eines Beziehungsstreits gewürgt, geschlagen und mit einem Messer verletzt zu haben.

Zu dem Vorfall soll es in der Nacht auf Montag, gegen 0.30 Uhr, in der gemeinsamen Wohnung in der Längenfeldgasse in Wien-Meidling gekommen sein. Die 31-Jährige verständigte selbst die Polizei. Bei der Frau wurden oberflächliche Schnittverletzungen am Unterarm festgestellt, ins Krankenhaus musste sie aber nicht. Der gebürtige Iraner wurde von den Polizisten widerstandslos in der Wohnung festgenommen. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.