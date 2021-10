Wien-Meidling: Mann soll 10-Jährigen mit Klappmesser bedroht haben

Ein 55-jähriger Wiener soll am Samstag einen 10-Jährigen mit einem Klappmesser bedroht und leicht verletzt haben. Der Mann weist die Vorwürfe zurück, er hätte das Kind nur zur Rede stellen wollen. Das Messer wurde sichergestellt.

Zeugen zufolge soll ein 55-jähriger Österreicher am Samstagabend mehrere Kinder bzw. Jugendliche in einem Innenhof eines Mehrparteienhauses in Wien-Meidling beschimpft und anschließend einen zehnjährigen Burschen mit einem Klappmesser bedroht haben. Dabei habe er den Buben am Daumen verletzt. Polizisten der Polizeiinspektion Hufelandgasse nahmen den Mann daraufhin fest und stellten bei ihm das Klappmesser sicher.