Wien-Meidling: Listenhund beißt Yorkshire Terrier zu Tode

Am Freitagnachmittag kam es in der Rauchgasse in Wien zu einer Bissattacke: Ein American Staffordshire Terrier verletzte einen Yorkshire Terrier tödlich.

Der American Staffordshire Terrier (Listenhund) eines 22-Jährigen (Stbg: Österreich) gelangte am 10. Mai gegen 15.20 Uhr durch eine offene Wohnungstüre in der Rauchgasse in Wien-Meidling ins Freie und attackierte dort den Yorkshire Terrier eines 26-Jährigen (Stbg: Österreich), der mit seinem Hund an der Leine gerade spazieren war. Der Yorkshire Terrier erlitt bei der Attacke lebensgefährliche Verletzungen, ein Tierarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Listenhund konnte unbemerkt entlaufen Der 22-jährige Besitzer des Listenhundes hatte diesen vorübergehend seinem Vater überlassen. Dieser wiederum führte in der Wohnung Bauarbeiten durch und ließ dabei die Wohnungstüre offen stehen, sodass der Hund unbemerkt entlaufen konnte.

Erst als der Hund bereits zugebissen hatte und der Mann dies durchs Wohnungsfenster sah, eilte er zur Hilfe, um den Hund seines Sohnes zurückzuholen. Der American Staffordshire Terrier wurde dem Besitzer nach dem Wiener Tierhaltegesetz abgenommen und von der MA60 ins Tierquartier gebracht.