Wien-Meidling: Kranteil geriet in Oberleitung der Badner Bahn

Montagnachmittag geriet ein Kranteil in die Oberleitung der Badner Bahn und verursachte eine Kurzschluss. Verletzt wurde niemand, der Vorfall hatte jedoch große Auswirkungen auf den Verkehr.

Die Hakenflasche eines Turmdrehkrans ist am Montagnachmittag in der Aßmayergasse in Wien-Meidling in die Oberleitung der Badner Bahn geraten und hat einen Kurzschluss verursacht. Laut Jürgen Figerl, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, legte das in weiterer Folge die Elektrik des Turmdrehkrans lahm. Verletzt wurde niemand, aber der Vorfall hatte große Auswirkungen auf den Abendverkehr.