Wien-Meidling: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagmorgen in Wien-Meidling. Ein 41-jähriger Mann dürfte beim Überqueren der Straße einen Pkw übersehen haben.

Ein 41-jähriger Fußgänger ist am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Wien-Meidling schwer verletzt worden. Beim Versuch, die Hetzendorfer Straße zu überqueren, dürfte er ein herannahendes Auto übersehen haben. Der Lenker des Pkw bremste ab, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Laut Landespolizeidirektion erfasste das Fahrzeug den Passanten, der zu Sturz kam und heftig am Boden aufprallte.