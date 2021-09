Wien-Meidling: Frau auf offener Straße geohrfeigt

Ein 19-Jähriger eilte am Sonntag einer Frau zu Hilfe, die in Wien-Meidling auf offener Straße mehrmals von ihrem Partner geschlagen wurde.

Ein 33-jähriger gabunischer Staatsangehöriger soll seine 34-jährige Lebensgefährtin am 26. September gegen 22.15 Uhr mehrmals auf offener Straße in der Murlingengasse in Wien-Meidling geohrfeigt haben.