Wien-Meidling: Erste "intelligente" Ampel geht vor Schule in Betrieb

In Wien-Meidling ist vor den Volkschulen Karl-Löwe-Gasse und Deckergasse die erste "Intelligente Verkehrslichtsignalanlage" in Betrieb gegangen. Die Ampel soll mehr Sicherheit mit sich bringen.

Rechtzeitig mit Schulbeginn wurde vor den benachbarten Volksschulen Karl-Löwe-Gasse und Deckergasse in Wien-Meidling die erste "intelligente" Ampel in Betrieb genommen. Durch einen optischen Detektor erkennt die Ampel, wenn sich ein Fußgänger nähert und schaltet dann automatisch auf grün.

Denkende Ampel: So funktionieren die "intelligenten" Ampeln

Die Lichtanlage sieht an sich nicht anders aus als jede Wiener Ampel. Geändert wurde aber das Innenleben, also die Steuerung. Einziges sichtbare Zeichen ist ein Kameraauge, das in vier Metern Höhe montiert ist. Der darin untergebrachte Detektor kann Menschen bis zu einer Entfernung von rund acht Metern erfassen.