Wien-Meidling: Dieb biss Ladendetektiv in den Arm

Am Samstagnachmittag wurde ein Ladendetektiv von einem ertappten Dieb in Wien-Meidling brutal attackiert und gebissen. Der 34-Jährige erlitt auch einen Nasenbeinbruch.

Der Ladendieb schlug dem Ladendetektiv ins Gesicht und biss ihm in den Unterarm. Polizisten nahmen in vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Wien verfügte dann eine Anzeige auf freiem Fuß. Der 34-Jährige Detektiv wurde ins Krankenhaus gebracht.

Dieb biss Ladendetektiv in Wien-Meidling

Er hatte den 20-jährigen Ungarn kurz vor 18.00 Uhr beim Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in der Meidlinger Hauptstraße auf frischer Tat ertappt und versucht, den Mann anzuhalten. Dagegen wehrte sich der Dieb und fügte dem 34-Jährigen neben der Bisswunde am linken Unterarm auch einen Nasenbeinbruch zu. Gegen den 20-Jährigen laufen Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls.