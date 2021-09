Wien-Meidling: 34-Jähriger zückte im Streit ein Messer

Die Polizei wurde Donnerstagabend zu einem Einsatz in Wien-Meidling gerufen. Ein 34-Jähriger hatte im Streit mit einem 20-Jährigen ein Messer gezückt.

In Wien-Meidling bedrohte ein 34-Jähriger einen 20-Jährigen am Donnerstagabend beim "Drive in" eines Fast Food Restaurants mit dem Messer.

Bei einem „Drive in“ eines Fast Food Restaurants in Wien-Meidling zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, wodurch sie sichgegenseitig verletzt haben sollen. Im Zuge des Streits soll der 34-jährige Österreicher seinen 20-jährigen Kontrahenten mit einem Messer bedroht haben. Der 34-Jährige wurde von den in der Zwischenzeit alarmierten Polizisten vorläufig festgenommen. Ein bei dem 34-Jährigen durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von 2,1 Promille.