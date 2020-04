Wien-Meidling: 21-Jähriger bespuckte Polizisten bei Festnahme

Am Donnerstag wurde ein 21-Jähriger in der Wilhelmstraße in Wien-Meidling festgenommen. Bei der Festnahme verhielt er sich besonders aggressiv.

Gegen 9 Uhr wurden Beamte auf drei Personen aufmerksam, die den Mindestabstand nicht einhielten. Im Zuge der Identitätsfeststellungen verhielt sich ein 21-jähriger Österreicher aggressiv gegenüber den Polizisten.

Wien-Meidling: 21-Jähriger beschimpfte Polizisten

Der Tatverdächtige beschimpfte, bespuckte und versuchte die Polizisten zu schlagen. Er wurde festgenommen. Beim Abtransport versuchte der 21-Jährige gegen ein Polizeiauto zu treten. Er wurde mehrfach angezeigt. Die Polizisten wurden durch die Attacken nicht verletzt.