Wien-Meidling: 17-Jähriger wollte Polizist Waffe entreißen

Ein Streit unter Jugendlichen eskalierte am Montagnachmittag in Wien-Meidling. Ein 17-Jähriger wurde festgenommen, dieser wehrte sich allerdings heftig und versuchte sogar einem Polizisten die Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen.

Eine Frau war in die Polizeiinspektion Arndstraße gekommen, nachdem sie im Vorbeigehen Zeugin des heftigen Streit unter Jugendlichen geworden war. Es seien sogar schon Gegenstände aus einem Fenster geworfen worden, berichtete sie laut Polizeisprecherin Barbara Gass. Als die Polizistinnen und ihr Kollege eintrafen, hatte sich die Auseinandersetzung mittlerweile auf die Straße verlagert.

17-Jähriger wollte Dienstwaffe aus Holster ziehen

Der 17-Jährige sei "immer aggressiver geworden" und habe die Beamtinnen und den Beamten attackiert. "Es kam zu einer Festnahme, gegen welche sich der Tatverdächtige gewaltsam wehrte", so die Sprecherin. Der Bursch habe sogar versucht, eine Dienstwaffe aus dem Holster zu reißen. Dabei sei das Magazin beschädigt worden.

Drei Polizisten bei Einsatz in Wien-Meidling verletzt



Eine der Polizistinnen erlitt eine schwere Prellung im Gesicht und eine Verletzung an einem Knie, ihre Kollegin trug Prellungen und Abschürfungen an einem Arm davon. Der Polizist wies schwere Prellungen im Bereich der Halswirbelsäule auf - der Beschuldigte hatte ihn in den Schwitzkasten genommen, als er sich gegen die Festnahme zu wehren versuchte.