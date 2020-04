Wien-Mariahilf: Streit unter Mitbewohnern eskalierte

Am Freitag wurde die Polizei in eine Wohngemeinschaft in der Mariahilfer Straße gerufen, nachdem mehrere Personen in einen handfesten Streit gerieten.

Polizisten wurden am 24. April gegen 22.15 Uhr wegen eines handfesten Streits in einer Wohngemeinschaft in die Mariahilfer Straße alarmiert.

Ein 31-jähriger slowakischer und ein 44-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger sollen einen Mitbewohner attackiert haben.