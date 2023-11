Wien-Mariahilf: Neues Zentrum von Klavierbauer Bechstein eröffnet

Der deutsche Klavierhersteller Bechstein, zusammen mit Steinway und Yamaha/Bösendorfer, zählt zu den renommiertesten Unternehmen seiner Branche. Nun hat sich das Unternehmen aus Berlin auf das Gebiet von Bösendorfer gewagt.

Das C. Bechstein Centrum Wien wurde in der Linken Wienzeile 4 eröffnet, in unmittelbarer Nähe des Theaters an der Wien. Das "Grand Opening" fand am Donnerstagabend statt und bot musikalische Darbietungen von Pianostars wie Elisabeth Leonskaja und Paul Gulda.