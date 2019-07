Wien-Mariahilf: Mann drohte Ex mit Messer

Ein 32-jähriger Mann bedrohte bereits vor knapp zwei Wochen seine Exfreundin mit einem Messer und flüchtete dann. Die Polizei konnte den Mann nun ausforschen.

Bereits am 13.07.2019 kam in Wien-Mariahilf zu einem Beziehungsstreit zwischen einem 32-jährigen Österreicher und einer 35-jährigen Frau. Dabei bedrohte der Mann seine ehemalige Lebensgefährtin mit einem Messer bzw. setzte ihr das Messer an.