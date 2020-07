Wien-Mariahilf: Frauen stahlen Koffer mit medizinischem Diagnosegerät

Am Freitag sollen zwei Frauen einen Koffer mit medizinischem Diagnosegerät gestohlen haben. Sie konnten festgenommen werden.

Zwei Frauen haben einem 38-jährigen Mann einen Koffer mit medizinischem Diagnosegerät gestohlen, als dieser ihn am Freitagnachmittag in der Corneliusgasse in Wien-Mariahilf kurz abgestellt hatte. Das Opfer verständigte die Polizei, die die zwei Verdächtigen kurz daraufhin festnahm.