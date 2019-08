Wien-Mariahilf: Betrunkener schlief vor Supermarkt und attackierte Polizisten

Am Sonntagabend wurde die Polizei alarmiert, da Zeugen eine reglose Person vor einem Supermarkt in der Esterházygasse in Wien-Mariahilf entdeckten. Als der Betrunkene geweckt wurde, zeigte er sich äußerst aggressiv.

Gegen 21.30 Uhr rückte die Polizei aus, nachdem eine reglose Person vor einem Supermarkt in der Esterházygasse in Wien-Mariahilf entdeckt wurde.

Betrunkener attackierte Polizisten in Wien-Mariahilf

Beim Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass der 33-jährige österreichische Staatsbürger betrunken vor dem Supermarkt eingeschlafen war. Als die Polizisten ihn weckten, verhielt er sich aggressiv und schrie herum. Als er das Verhalten nicht einstellte und festgenommen wurde, wehrte sich der Mann und versetzte einem Polizisten einen Faustschlag ins Gesicht.

Der Randalierer wurde schließlich festgenommen und wegen schwerer Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.