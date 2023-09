Wien-Mariahilf: 34-Jährige lieferte sich wilde Verfolgungsjagd und bedrohte ihren Ex-Freund

Eine 34-Jährige verfolgte ihren Ex-Freund am Gumpendorfer Gürtel in Wien-Mariahilf mit dem Auto, bedrohte ihn mit dem Umbringen und touchierte das Auto des Mannes, weil sie das Handy des 38-Jährigen haben wollte.

Weil eine 34-jährige Frau (StA: Serbien) das Mobiltelefon ihres 38-jährigen

Ex-Freundes haben wollte, gerieten sie in der Wohnung der Frau in Streit.

Daraufhin verließ der 38-Jährige die Wohnung in der Gumpendorfer Straße in Wien-Mariahilf, um mit seinem Auto nach Haus zu fahren. Die 34-Jährige soll ihrem Ex-Freund daraufhin mit ihrem PKW gefolgt, ihn durch das offene Fenster mit dem Umbringen bedroht und anschließend das Auto des Mannes touchiert haben.