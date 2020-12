Wien-Mariahilf: 28-Jähriger am Gehsteig von Radfahrer erfasst und verletzt

Am Donnerstag wurde ein 28-Jähriger in der Schmalzhofgasse in Wien-Mariahilf von einem 15-jährigen Radfahrer erfasst, der dort vorschriftswidrig auf dem Gehsteig fuhr.

Ein 15-jähriger Radfahrer soll am 30. Dezember gegen 11.30 Uhr in Wien-Mariahilf vorschriftswidrig am Gehsteig in der Schmalzhofgasse in Richtung Otto-Bauer-Gasse gefahren sein. Ein 28-jähriger Fußgänger verließ den Eingangsbereich eines Wohnhauses und wollte den Gehsteig überqueren, um zu seinem Fahrzeug zu gelangen.