Wien-Margareten: Pkw standen in der Pilgramgasse in Vollbrand

Am Mittwochvormittag wurde die Berufsfeuerwehr Wien zu einem Pkw-Brand in der Pilgramgasse alarmiert. Das Feuer griff auf ein zweites Auto über.

In Wien-Margareten sind am Mittwoch zwei Pkw in Vollbrand geraten. Zunächst bemerkte der Lenker eines Fahrzeugs, dass sein Wagen brannte, woraufhin er diesen abstellte. Das Feuer griff auf einen zweiten Pkw über. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Es kam aber zu einer relativ starken Rauchentwicklung, sagte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl.