Wien-Margareten: Opfer verfolgte Taschendieb bis zur Wohnung

Ein mutmaßlicher Dieb erleichterte am Sonntag einen 30-Jährigen um seine Geldbörse. Das Opfer bemerkte allerdings den Diebstahl und verfolgte den Mann.

Ein 40-jähriger Pole soll am Sonntagnachmittag einem 30-Jährigen im Bus in Wien-Margareten seine Geldbörse samt Ausweisen und 90 Euro Bargeld gestohlen haben. Das Opfer bemerkte den Diebstahl und verfolgte den mutmaßlichen Dieb bis zu dessen Wohnung am Margaretengürtel. Als er das Stiegenhaus betrat, verlor das mutmaßliche Opfer ihn aus den Augen.