Wien-Margareten: Mann flüchtet bei Kontrolle und verletzt Polizisten

Am Donnerstag wollten Beamte in Wien-Margareten eine Identitätsfeststellung durchführen. Der kontrollierte Mann ergriff jedoch die Flucht.

Gegen 14.15 Uhr wollten Polizisten die Identität eines 24-jährigen Mannes in der Anzengrubergasse feststellen. Dabei ergriff dieser plötzlich die Flucht. Einen halben Kilometer verfolgten die Polizisten den Mann zu Fuß. In der Montur hatten sie jedoch keine Chance, den gut trainierten Mann einzuholen. Im Kreuzungsbereich Seisgasse/Blechturmgasse nahm ein Polizist schließlich ein abgestelltes Fahrrad einer Lieferfirma vorübergehend in Anspruch. So sollte das Entkommen des Flüchtigen verhindert werden.