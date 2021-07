Wien-Margareten: Männer brachen in Lokal ein und tranken Bier

Zwei Männer brachen am Sonntagabend in ein Lokal in Wien-Margareten ein, wurden dabei aber von einer Zeugin beobachtet. Die Polizei fand die Männer Bier trinkend im Lokal vor. Sie wurden festgenommen.

Eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in Wien-Margareten verständigte am Sonntagabend den Polizeinotruf und gab an, zwei Männer hinter dem Wohnhaus gesehen und anschließend das Klirren von Glas gehört zu haben. Sie nahm an, die beiden Männer seien in ein Lokal eingebrochen, das sich dort befindet.

Männer tranken Bier

Polizisten der Polizeiinspektion Taubstummengasse, der Polizeiinspektion Kärntnertor Passage und Beamte der WEGA durchsuchten das Lokal, nachdem sie die eingeschlagene Scheibe der Hintertür festgestellt hatten. Im Inneren trafen sie auf zwei Männer, die Bier tranken. Die beiden Tatverdächtigen, ein 23-Jähriger und ein 55-Jähriger, wurden festgenommen. Bei ihnen stellten die Beamten weitere Spirituosen und Zigarettenpackungen sicher.