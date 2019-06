Wien-Margareten: Drogendealer verschluckt Kugeln

Freitagvormittag hat ein Drogendealer seine verpackte Ware verschluckt, als ihn die Polizei festnehmen wollte. Er wurde in eine "Schluckerzelle" gebracht.

Ein Drogendealer hat am Freitagvormittag seine in Portionskugeln verpackte Ware verschluckt, als ihn die Polizei festnahm. Laut Polizeisprecher Harald Sörös beobachteten Beamte der Polizeiinspektion Hufelandgasse den 39-Jährigen kurz vor 10.00 Uhr bei der Straßenbahnhaltestelle Eichenstraße, wie er Suchtgift an einen 34-jährigen Konsumenten verkaufte.