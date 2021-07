Wien-Margareten: 36-Jährige attackierte Ehemann mit Stanleymesser

Am Dienstagabend kam es zu einer blutigen Auseinandersetzung. Eine 36-jährige Frau soll dabei ihren Ehemann mit einem Stanleymesser attackiert haben.

Wie die Wiener Polizei am Mittwoch berichtete, kam es am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in der Reinprechtsdorfer Straße in Wien-Margareten zu einem heftigen Streit zwischen Eheleuten.