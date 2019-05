Wien-Margareten: 350 Gramm Heroin bei Hausdurchsuchung entdeckt

Am Dienstag konnten Polizeibeamte einen mutmaßlichen Kokain-Dealer in Wien-Margareten festnehmen. Bei ihm konnten rund 355 Gramm Kokain sichergestellt werden.

Die Beamten des LKA Wien konnten durch einen Hinweis am Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Siebenbrunnengasse einen mutmaßlichen Kokain-Dealer festnehmen. Der Mann wurde in seiner Wohnung in Wien-Margareten vermutet. Deshalb wurde eine Hausdurchsuchung durchgeführt. In der Wohnung konnte ein 34-jähriger Nigerianer angetroffen werden. Bei der Durchsuchung konnten rund 355 Gramm Kokain, verpackt in 30 Bodypacks. Dazu kamen einige hundert Euro Bargeld, die versteckt waren. Der Mann wurde festgenommen. Er befindet sich in Haft.