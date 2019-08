Der 17-Jährige wurde in einer Straßenbahn niedergestochen.

Der 17-Jährige wurde in einer Straßenbahn niedergestochen. ©APA/Hans Punz (Themenbild)

Wien-Margareten: 17-Jähriger in Straßenbahn niedergestochen

Am Mittwoch wurde ein 17-Jähriger bei einer Auseinandersetzung in einer Straßenbahn am Wiener Margaretengürtel mit einem Messer niedergestochen und schwer verletzt.

Am 28. August kam es gegen 14 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Straßenbahn-Linie 6 in Wien-Margareten. Zwei unbekannte Männer begannen mit dem späteren Opfer zu streiten. Der Grund für die Auseinandersetzung ist unklar.

Im Zuge des Streits zückte einer der Männer ein Messer und stach dem 17-Jährigen in den Bauch. Daraufhin zog der zweite unbekannte Mann den Täter aus dem Waggon und beide flüchteten in unbekannte Richtung.

Opfer nach Messerattacke in Wiener Bim nicht in Lebensgefahr