Wien: Mann attackierte Hundebesitzer mit Messer

Am Samstag attackierte ein Mann grundlos einen Hundebesitzer in Wien-Fünfhaus mit einem Messer. Der Hundebesitzer wurde leicht verletzt, der mutmaßliche Täter konnte noch nicht gefunden werden.

Ein 36-Jähriger und eine 35-Jährige gingen am Samstagnachmittag in Wien-Fünfhaus mit ihrem Hund spazieren, als sie plötzlich in der Reichsapfelgasse von einem unbekannten Mann angesprochen wurden. Dieser fragte die beiden, ob er den Hund füttern dürfte. Der 36-Jährige erlaubte es ihm nicht, woraufhin der Fremde in einer Fremdsprache laut zu schreien begann.