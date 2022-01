Wien: Ludwig erwartet konkrete Vorschläge von Gecko

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat vor der kommenden Sitzung der Covid-Krisenkoordination "Gecko" bekundet, dass er sich konkrete Vorschläge erwartet und bundeseinheitliche Corona-Regeln bevorzuge.

Wien werde den strikten Corona-Maßnahmenweg auf jeden Fall beibehalten und er würde sich wünschen, dass in ganz Österreich die gleichen klaren Regeln gelten und die Bevölkerung nicht verunsichert werde, so Ludwig. Er sprach sich in "Wien heute" Montagabend zudem für eine Impfprämie aus.