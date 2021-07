Wien: Ludwig bekräftigt Forderung nach Umsetzung der Nordostumfahrung

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat am Dienstag seine Forderung nach einer Umsetzung der Nordostumfahrung - inklusive Lobautunnel - erneut bekräftigt.

Es mache Sinn, dass es so wie in vielen anderen Gemeinden eine Umfahrung gebe. Keine Ortschaft möchte gerne Durchzugsverkehr, hielt er fest. Er wolle dies auch nicht für eine Millionenstadt. Außerdem könne man mit der Umfahrung Stadterweiterungsgebiete erschließen, sagte der Bürgermeister in einer Pressekonferenz.