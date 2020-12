Wien-Liesing: Streit endete mit Messerstich

Am Mittwochabend eskalierte in Wien-Liesing ein Streit, bei dem ein 15-Jähriger ein Messer zog und auf seinen 19-jährigen Kontrahenten einstach.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, eskalierte am Mittwochabend in Wien-Liesing ein Streit zwischen zwei Jugendlichen. Nach der verbalen Auseinandersetzung zückte der 15-jährige Österreicher ein Messer und fügte seinem 19-jährigen Kontrahenten eine Stichverletzung im Pberkörperberich zu. Beim Eintreffen der Polizei waren beide Männer bereits von Securities des dortigen Kaufparks getrennt worden. Der 19-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht, es bestand keine Lebensgefahr. Der amtsbekannte 15-Jährige wurde festgenommen, das Tatmesser sichergestellt.