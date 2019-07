Wien-Liesing: Polizei stellte Trio nach Raub

Am Dienstagabend wurden im Bezirk Mödling fünf Personen von Jugendlichen beraubt. Die Polizei konnte das Diebes-Trio in Wien-Liesing stellen.

Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren sowie ein 18-Jähriger sollen am Dienstagabend in Vösendorf (Bezirk Mödling) fünf Personen beraubt haben. Die Beschuldigten erbeuteten neben einer CO2-Pistole ein Handy und eine Freisprecheinrichtung. Sie flüchteten, wurden jedoch in Wien-Liesing gestellt, berichtete die Polizei. Die geständigen Verdächtigen wurden der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt.