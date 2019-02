Wien-Liesing: Polizei rettet Husky-Welpen vor betrunkenem Obdachlosen

Weil ein augenscheinlich betrunkener Obdachloser seinen Husky-Welpen misshandelte, musste die Polizei ihm das Tier abnehmen. Dabei behauptete der Mann, den Hund auf einer Raststation gefunden zu haben.

Bereits am letzten Mittwoch wurde die Streifenbesatzung “Wilhelm/4” (Polizeiinspektion Purkytgasse) zu einem Supermarkt in Wien-Liesing geschickt, weil dort laut Zeugenaussagen ein stark alkoholisierter Mann mit einem Husky-Welpen randalierte. Als der 43-jährige Slowake die Beamten erblickte, suchte er das Weite, wurde aber kurze Zeit später in der Gatterederstraße angehalten. Der Mann verfügt über keinen Wohnsitz in Österreich und konnte den Polizisten auch keine Angaben über seinen gewöhnlichen Schlafplatz machen.