Wien-Liesing: Pkw-Lenkerin erfasste beim Abbiegen Mopedfahrer

Auf der Brunner Straße in Wien-Liesing krachte es.

Auf der Brunner Straße in Wien-Liesing krachte es. ©LPD Wien

Auf der Brunner Straße in Wien-Liesing krachte es. ©LPD Wien

Am Montag wurde ein Mopedfahrer bei einem Unfall mit einem Pkw in der Brunner Straße in Wien-Liesing verletzt. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Eine 36-jährige Pkw-Lenkerin fuhr am 22. November gegen 17.30 Uhr die Brunner Straße in Wien-Liesing stadtauswärts und wollte nach links in die Zufahrt eines Parkplatzes einbiegen. Im selben Moment fuhr ein 25-jähriger Mopedfahrer die Brunner Straße stadteinwärts.