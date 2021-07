Wien-Liesing: Mann soll Mitarbeiter mit Messer angegriffen haben

Die WEGA war in Wien-Liesing im Einsatz.

Die WEGA war in Wien-Liesing im Einsatz. ©APA/ROLAND SCHLAGER (Symbolbild)

Ein Lokal-Mitarbeiter soll am Samstag in Wien-Liesing von einem Mann mit Messer verletzt worden sein. Dieser leistete Widerstand gegen seine Festnahme und griff einen WEGA-Mann an.

Ein Mann war am Samstag in Wien-Liesing mit einer Festnahme durch die Polizeiinspektion Purkytgasse konfrontiert. Hilfe kam dabei von der WEGA. Das geht aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien hervor.

Wien-Liesing: Mann leistete Widerstand

Der 48-Jährige soll zuvor mit einem Messer Stiche in Richtung von Mitarbeitern eines Lokals gesetzt haben. Ein Mitarbeiter soll im Zuge dessen verletzt worden sein. Die Festnahme verlief nicht reibungslos, denn der Mann leistete Widerstand und griff einen Angehörigen der WEGA an. Seine Einvernahme hat noch nicht stattgefunden.