Wien-Liesing: Lenker mit 144 km/h in 50er-Zone unterwegs

Am Wochenende wurden im Bereich der Altmannsdorfer Straße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Am Samstag gegen 18.45 wurde dabei ein Lenker gestoppt, der mit 144 km/h in der 50er-Zone unterwegs war.