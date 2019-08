Wien-Liesing: Kater "Argo" vom Wiener Tierschutzverein gerettet

In Wien-Liesing wurde vor kurzem Kater "Argo" gefunden. Der Vierbeiner versteckte sich in einem Gebüsch und war bereits ausghungert. Der Wiener Tierschutzverein hat "Argo" vorübergehend aufgenommen.

Kürzlich fand eine Frau in der Sterngasse/Ecke Richard-Strauß-Straße in Wien-Liesing einen verschreckten Kater in einem Gebüsch. Er traute sich nicht vor, vermutlich, da die Kreuzung stark befahren ist.