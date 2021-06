Wien-Liesing: Fahrbahnerneuerungen in der Anton-Baumgartner-Straße

Ab Freitag starten Fahrbahnerneuerungen in Wien-Liesing. Betroffen ist die Anton-Baumgartner-Straße.

Ab Freitag starten Erneuerungen der Fahrbahn auf der Anton-Baumgartner-Straße in beide Fahrtrichtungen zwischen Altmannsdorfer Straße und Christensonsteg in Wien-Liesing. Grund dafür sind Zeitschäden.

Bei den Arbeiten wir immer mindestens ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung freigehalten. Alle Fahrtrelationen bleiben aufrecht erhalten. Die Zu- und Abfahrten in die Wohnparkstraße sowie in die Erlaaer Straße bleiben während der Bauarbeiten möglich. geplantes Bauende ist am 30. August.