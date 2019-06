Wien-Liesing: Ehepaar bei Brand in Müllraum verletzt

Bei einem Brand in einem Müllraum in der Rößlergasse in der Nacht auf Sonntag erlitten zwei Personen eine Rauchgasvergiftung.

Am 9. Juni kam es gegen 02.15 Uhr in der Rößlergasse in Wien-Liesing aus noch unbekannter Ursache in einem Müllraum einer Wohnhausanlage zu einem Brand.