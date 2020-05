Wien-Liesing: Beamte entdeckten gestohlenen Pkw

Am Montag wurden Beamte auf ein beschädigtes Fahrzeug aufmerksam. Es stellte sich heraus, dass es als gestohlen gemeldet wurde.

Auto wurde aus Werkstatt gestohlen

Der Mazda war am 14. Mai aus einer Werkstatt in der Laxenburger Straße entwendet worden. Das am Heck beschädigte Fahrzeug wurde der Besitzerin übergeben.

Der Mazda Demio befand sich zur Reparatur in der Werkstatt, als er verschwand. Der Mechaniker zeigte den Diebstahl an. Am Montagabend stießen die Beamten im Zuge einer Schwerpunktaktion in der Heizwerkstraße auf das unverschlossene Fahrzeug. Aus dem Auto wurde laut der Besitzerin nichts gestohlen.