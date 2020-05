Wien-Leopoldstadt: Vier Männer prügelten Mann auf Parkbank bewusstlos

Bei einem Streit in Wien-Leopoldstadt zwischen einem 26-Jährigen und einer Gruppe Männer prügelten vier Täter auf den Mann ein. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen, wollte sich von heraneilenden Zeugen aber nicht helfen lassen.

Ein 26-Jähriger ist am späten Donnerstagabend in Wien-Leopoldstadt bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen und getreten worden. Der Mann saß gegen 23.30 Uhr am Grünen Prater hinter dem WU-Campus auf einer Parkbank, als es zu einem Streit mit zehn Passanten kam. Vier von ihnen schlugen auf den 26-Jährigen ein, berichtete die Polizei am Freitag.