Wien-Leopoldstadt: Verwahrloste Meerschweinchen aus Wohnung gerettet

Bereits im November 2019 mussten Mitarbeit des Tierschutzhofs Pfotenhilfe Meerschweinchen aus einer Wohnung in Wien abholen. Im Jänner mussten nun auch die restlichen Meerschweinchen abgeholt werden - sie waren teilweise sehr verwahrlost.

Meerschweinchen verwahrlost: Frau konnte sich nicht mehr um sich selbst kümmern

Diesem Versprechen kam sie jedoch offensichtlich nicht nach. "Mitte Jänner hat sie dann bei uns angefragt, ob wir die restlichen Meerschweinchen auch holen könnten, die sich mittlerweile vermehrt hatten", sagt Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler. Die Frau gab als Begründung an, sich kaum noch um sich selbst kümmern zu können. "Unsere Kollegin hat vor Ort nach längerer Suche auch drei Babys gefunden. Von Geschlechtertrennung keine Spur. Wir gehen davon aus, dass zumindest zwei weitere Tiere hochschwanger sind - Inzucht nicht ausgeschlossen. Dadurch entsteht für uns viel Aufwand und hohe Kosten, die leicht vermeidbar gewesen wären; und die ehemalige Halterin ist mittellos. Zudem haben die armen Tiere so lange Krallen, dass sie sich teilweise sogar schon um die Zehen wickeln", so Stadler. Die Frau gab an, auch zwei kranke Katzen zu halten. Da sie diese jedoch nicht herzeigen wollte, wurde der Fall von der Pfotenhilfe beim Veterinäramt angezeigt.